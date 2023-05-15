Появились точные характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Больше никаких кардинальных отличий между моделями видеокарт быть не должно, потому что производитель планирует унифицировать производство ради более низкой стоимости конечного продукта. Это, безусловно, хорошие новости для самих пользователей, потому что они получат возможность за вполне разумные деньги купить хорошую видеокарту нового поколения с поддержкой DLSS 3. Но, с другой стороны, зачем было вообще выпускать две модели видеокарты, если уже сейчас ясно, что 8 ГБ памяти — слишком мало, чтобы играть в современные релизы с комфортной графикой. Конечно, чем меньше памяти у видеокарты, тем она доступнее, а значит, её можно продать большему количеству пользователей. Но нужно понимать и потребности аудитории в релизах.