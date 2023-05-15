Появились точные характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Всего через 10 дней, 24 мая, компания NVIDIA, если верить информации из надёжных источников, должна официально представить видеокарту RTX 4060 и RTX 4060 Ti. И чем ближе до официальной презентации, если такая конечно, будет, появляется всё больше информации о новом продукте. Например, сегодня информационное издание VideoCardz официально сообщило, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти потребует дополнительное питание в размере 5 Вт, так что в конечном итоге пиковое энергопотребление модели составит 165 Вт. Также информационное издание сообщило, что GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 Ti 16 ГБ основаны на одной и той же материнской плате, так что отличаться будет только конфигурация чипов памяти.

Больше никаких кардинальных отличий между моделями видеокарт быть не должно, потому что производитель планирует унифицировать производство ради более низкой стоимости конечного продукта. Это, безусловно, хорошие новости для самих пользователей, потому что они получат возможность за вполне разумные деньги купить хорошую видеокарту нового поколения с поддержкой DLSS 3. Но, с другой стороны, зачем было вообще выпускать две модели видеокарты, если уже сейчас ясно, что 8 ГБ памяти — слишком мало, чтобы играть в современные релизы с комфортной графикой. Конечно, чем меньше памяти у видеокарты, тем она доступнее, а значит, её можно продать большему количеству пользователей. Но нужно понимать и потребности аудитории в релизах.
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