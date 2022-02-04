Появилось фото платы Intel Arc «Alchemist» появляется на Intel Graphics Discord

Intel опубликовала четкое изображение инженерного образца своей игровой видеокарты Arc "Alchemist" крупным планом. На изображении показана печатная плата, длина которой составляет примерно 3/4 длины охлаждающего радиатора, а оставшаяся часть используется для прямой вентиляции.

На печатной плате видна прямоугольная площадка для графического процессора, которая соответствует более крупному графическому процессору «Alchemist». Он окружен чем-то вроде восьми блоков памяти GDDR6 для 256-битного интерфейса памяти, имеет не менее 10 фаз VRM неизвестной конфигурации и конфигурацию ввода питания, состоящая из одного 8-контактного и 6-контактного разъема питания PCIe способных обеспечить мощность 300 Вт. На печатной плате показаны линии, соединяющие GPU со всеми 16 линиями PCI-Express отвода PCIe. Выходы дисплея включают три полноразмерных порта DisplayPort и HDMI. Ходят слухи, что этот конкретный вариант «Alchemist» имеет 512 исполнительных блоков и 4096 унифицированных шейдеров.
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