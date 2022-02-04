Появилось фото платы Intel Arc «Alchemist» появляется на Intel Graphics Discord

На печатной плате видна прямоугольная площадка для графического процессора, которая соответствует более крупному графическому процессору «Alchemist». Он окружен чем-то вроде восьми блоков памяти GDDR6 для 256-битного интерфейса памяти, имеет не менее 10 фаз VRM неизвестной конфигурации и конфигурацию ввода питания, состоящая из одного 8-контактного и 6-контактного разъема питания PCIe способных обеспечить мощность 300 Вт. На печатной плате показаны линии, соединяющие GPU со всеми 16 линиями PCI-Express отвода PCIe. Выходы дисплея включают три полноразмерных порта DisplayPort и HDMI. Ходят слухи, что этот конкретный вариант «Alchemist» имеет 512 исполнительных блоков и 4096 унифицированных шейдеров.