Показан геймпад для Xbox Series X

Как мы все знаем, совсем скоро состоится официальная презентация консоли Xbox Series X, так как разработчики даже поведали о характеристиках продукта и уже совсем скоро покажут свое устройство во всей красе. Однако кроме самой консоли геймерам интересно посмотреть еще и на геймпад, ведь производитель обещал его немного изменить по сравнению с тем гаджетом, который был выпущен для предыдущего поколения. Теперь оказалось, что на самом деле геймпад для Xbox Series X не будет сильно уж отличаться от того, что было раньше, производитель лишь немного форму корпуса изменил и все. Это говорит нам о том, что игры со старого поколения консолей будут поддерживаться и на новом поколении, если уж геймпад остался практически нетронутым.