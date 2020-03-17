Показан геймпад для Xbox Series X

2020-03-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xbox Series X; [53]
Как мы все знаем, совсем скоро состоится официальная презентация консоли Xbox Series X, так как разработчики даже поведали о характеристиках продукта и уже совсем скоро покажут свое устройство во всей красе. Однако кроме самой консоли геймерам интересно посмотреть еще и на геймпад, ведь производитель обещал его немного изменить по сравнению с тем гаджетом, который был выпущен для предыдущего поколения. Теперь оказалось, что на самом деле геймпад для Xbox Series X не будет сильно уж отличаться от того, что было раньше, производитель лишь немного форму корпуса изменил и все. Это говорит нам о том, что игры со старого поколения консолей будут поддерживаться и на новом поколении, если уж геймпад остался практически нетронутым.


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