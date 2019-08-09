Покупайте память Crucial на чипах Micron и экономьте!

2019-08-09, Автор - Айдар Ибрагимов; [85]

Так уж сложилось, что в нашей стране все увлекающиеся компьютерами пользователи знают производителя чипов Micron и мало кто слышал о Crucial. Так было и с нами до трех лет назад, когда мы впервые приобрели модули памяти под маркой Crucial, а затем твердотельные накопители под данным брендом. Связано это было с одной объективной причиной - собирались компьютеры, которые должны были работать в режиме 24/7 и основное требование было полная совместимость всех комплектующих со стабильной работой. Официальный сайт Crucial помог определиться с выбором конкретных модулей оперативной памяти, твердотельных накопителей и понять, что Crucial - это коммерческая марка Micron для собственных продаж.

Отметим, что планки оперативной памяти приобретались в магазинах Ситилинк, так как стоимость их там на момент покупки была самой низкой. Также модули продавались в магазинах DNS, DNS Технопоинт и НИКСе. На самом деле никакой разницы в каком магазине вы их покупаете нет - берите там, где дешевле всего и лучше всего обслуживание, в том числе гарантийная поддержка. По планкам оперативной памяти Crucial за гарантийной поддержкой никогда не приходилось обращаться, думаем и не придется, так как официальная гарантия на них - пожизненная. На сайтах интернет-магазинов просто указывают гарантию в 997 месяцев, что превышает цикл жизни любого современного компьютера. Выбрать конкретную планку ОЗУ Crucial вам поможет калькулятор совместимости на их официальном сайте. Он вам понадобиться в том случае, если вы не хотите покупать стандартные планки памяти, а хотите взять решения с заводским разгоном. Нередко эти планки памяти настроены на работу при большем напряжении, чем штатные модули, поэтому необходима поддержка этого напряжения со стороны материнской платы - отсюда необходимость проверки совместимости. Если же вам нужны обычные планки памяти - берите те, которые работают при большей частоте, с меньшими задержками и за меньшие деньги.

Говоря о твердотельных накопителях SSD марки Crucial можем лишь отметить, что имеем опыт работы исключительно с SATA III решениями, то есть теми, которые подключаются к разъемам обычных жестких дисков. Есть пять накопителей объемом по 250 Гб модели Crucial MX500. Заявленная скорость чтения составляет 560 Мб/с, а записи 510 Мб/с. На практике данную скорость они держат даже при заполненности более чем на 60%. За три года использования проблем нет - все работают, CrystalDiskInfo указывает, что их состояние "Хорошо - 100%", то есть мертвых ячеек пока никаких нет.


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