Покупка индукционной варочной поверхности с кешбеком

Варочные поверхности хорошо зарекомендовали себя на рынке и покупатели отдают предпочтение к покупке данного вида техники. Варочные панели имеют массу преимуществ, а также они превосходят классические газовые варочные. В этой статье, на примере BOSCH PUE611BF1E рассмотрим, что же из себя представляет индукционная варочная поверхность, ее плюсы и минусы.

Плюсы и минусы индукционной варочной панели:

  • Высокая энергоэффективность
  • Риск травматизма минимален
  • Минимальные потери тепловой энергии
  • Широкая вариативность
  • Безопасная эксплуатация и простота чистки поверхности
  • Удобное и простое управление
  • Быстрый нагрев
  • Поверхность из стеклокерамики уязвима к механическим ударам
  • Высокая стоимость
  • Легкость установки

Встраиваемая индукционная варочная панель BOSCH PUE611BF1E с четырьмя конфорками (две по 180 мм, одна на 145 мм и одна на 210 мм). Панель имеет стеклокерамическую покрытие с быстрым нагревом HighSpeed. Варочная панель имеет 17 режимов регулировки, сенсорное управление - TouchControl. Усовершенствованная функция PowerBoost индукционной варочной поверхности увеличивает мощность нагрева для быстрого приготовления пищи.

Она позволяет вскипятить 2 литра воды на 50% быстрее, чем на обычных стеклокерамических варочных поверхностях. Функция QuickStart определяет, где вы поставили посуду и автоматически отображает соответствующую зону приготовления в интерфейсе управления. Есть таймер отключения, секундомер, функция "Блокировка от детей" и многое другое.

Приобрести с выгодой индукционную варочную панель BOSCH PUE611BF1E можно в интернет-магазине Фокстрот, которые является одним из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. При покупке варочной панели BOSCH PUE611BF1E покупатель получает кешбэк в размере 5%. На данный момент, сеть насчитывает 162 магазина. Ассортимент интернет-магазина охватывает все товарные категории. Интернет-магазин предлагает широкий ассортимент товаров известных брендов, профессиональную консультацию, услуги доставки и различные варианты оплаты. В сети действует программа лояльности, благодаря которой покупатели получают весомые выгоды и бонусы. В магазине регулярно проводятся акции и спецпредложения. Сайт интернет-магазина отличается удобным интерфейсом, товары отсортированы по категориям, что упрощает поиск. Покупайте с выгодой в сети магазинов Фокстрот.

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