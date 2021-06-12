Покупка индукционной варочной поверхности с кешбеком

Варочные поверхности хорошо зарекомендовали себя на рынке и покупатели отдают предпочтение к покупке данного вида техники. Варочные панели имеют массу преимуществ, а также они превосходят классические газовые варочные. В этой статье, на примере BOSCH PUE611BF1E рассмотрим, что же из себя представляет индукционная варочная поверхность, ее плюсы и минусы.

Плюсы и минусы индукционной варочной панели:

Высокая энергоэффективность

Риск травматизма минимален

Минимальные потери тепловой энергии

Широкая вариативность

Безопасная эксплуатация и простота чистки поверхности

Удобное и простое управление

Быстрый нагрев

Поверхность из стеклокерамики уязвима к механическим ударам

Высокая стоимость

Легкость установки

Встраиваемая индукционная варочная панель BOSCH PUE611BF1E с четырьмя конфорками (две по 180 мм, одна на 145 мм и одна на 210 мм). Панель имеет стеклокерамическую покрытие с быстрым нагревом HighSpeed. Варочная панель имеет 17 режимов регулировки, сенсорное управление - TouchControl. Усовершенствованная функция PowerBoost индукционной варочной поверхности увеличивает мощность нагрева для быстрого приготовления пищи.

Она позволяет вскипятить 2 литра воды на 50% быстрее, чем на обычных стеклокерамических варочных поверхностях. Функция QuickStart определяет, где вы поставили посуду и автоматически отображает соответствующую зону приготовления в интерфейсе управления. Есть таймер отключения, секундомер, функция "Блокировка от детей" и многое другое.

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