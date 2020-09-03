Полнокадровая беззеркальная камера в компактном корпусе от Panasonic - Lumix S5

Panasonic официально выпустила свою новую полнокадровую беззеркальную камеру Lumix S5. Она имеет компактный корпус, поддерживает объективы с байонетом L, а также обладает большинством технических характеристик, присущих высококачественной модели Lumix S1.

Новинка оснащена 24 МП CMOS-датчиком BSI, обновленной системой автофокусировки (AF), которая включает технологию глубокого обучения, повышающую ее скорость и точность, а также систему Panasonic Depth From Defocus (DFD) для непрерывной автофокусировки. Lumix S5 также имеет 5-осевую систему стабилизации изображения (IBIS) с уменьшением дрожания до 6,5 ступеней и исходным значением ISO до 51 200.

Для съемки в темное время суток камера оснащена функцией Dual Native ISO и может снимать изображения с большим разрешением 96 МП в режиме нескольких кадров с высоким разрешением.

Для видеозаписи есть поддержка 4K/60p с разрешением до 10 бит 4: 2: 0 с кадрированием APS-C или 4K/30p или 24p с разрешением до 10 бит 4: 2: 2, используя на всю ширину датчика. Производитель планирует выпустить обновление прошивки, после чего появится больше функций для видео. Panasonic Lumix S5 можно будет приобрести в середине сентября по ориентировочной цене $ 2000.