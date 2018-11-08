Полнокадровые беззеркалки Panasonic Lumix S1 и S1R получат нейтральный фильтр переменной плотности

Как известно, встроенные нейтральные фильтры используются в некоторых видеокамерах. Судя по всему, компания Panasonic применит их в своих полнокадровых беззеркалках Lumix S1 и S1R. Соответствующая информация появилась на нидерландском сайте. Также сообщается о двух слотах для карт памяти (SD и XQD), системе стабилизации изображения Dual IS, возможности записи видео 4K с частотой 60 к/с, режиме Pixel Shift, в котором можно делать фото разрешением 150 Мп, надежный, сверхбыстрый и бесшумный затвор, модули Wi-Fi и NFC, а также «100% брызгозащищенный и пыленепроницаемый корпус, который можно использовать в экстремальных температурах». Цена камер пока держится в секрете.