Получить девкит Nintendo Switch 2 оказалось не так уж просто

Получить доступ к девкиту Nintendo Switch 2 можно только при соблюдении довольно строгих требований, призванных гарантировать, что игра принесёт платформе ощутимую ценность. Как сообщил автор YouTube-канала Doctre81, студия-партнёр Nintendo LynxByte Games недавно раскрыла в соцсетях новые подробности о действующих правилах получения девкита. Простого переноса игры с оригинальной консоли или другой платформы недостаточно — даже проекты от уже работающих с Nintendo партнёров должны проходить индивидуальное одобрение. Разрешение выдаётся только тем играм, которые демонстрируют возможности новой системы и используют её уникальные функции, включая поддержку 4K при 60 FPS или до 120 FPS в разрешении 1440p в док-режиме, интеграцию GameChat и управление с помощью мыши, поддержку HD Rumble 2, GameShare и других особенностей.

Помимо демонстрации технического потенциала, разработчик обязан чётко описать, какую ценность его игра принесёт платформе, указав, какие именно функции будут задействованы, а также предоставить подробный план релиза. Кроме того, LynxByte Games подтвердила, что Nintendo Switch 2 будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.1. Хотя конкретный номер версии сейчас не так важен из-за модульной структуры технологии, ранее предполагалось, что консоль использует упрощённый вариант DLSS без прямого соответствия версиям, знакомым по ПК-играм. Подтверждение совместимости может оказаться интересным с технической точки зрения.