Получить девкит Nintendo Switch 2 оказалось не так уж просто

Получить доступ к девкиту Nintendo Switch 2 можно только при соблюдении довольно строгих требований, призванных гарантировать, что игра принесёт платформе ощутимую ценность. Как сообщил автор YouTube-канала Doctre81, студия-партнёр Nintendo LynxByte Games недавно раскрыла в соцсетях новые подробности о действующих правилах получения девкита. Простого переноса игры с оригинальной консоли или другой платформы недостаточно — даже проекты от уже работающих с Nintendo партнёров должны проходить индивидуальное одобрение. Разрешение выдаётся только тем играм, которые демонстрируют возможности новой системы и используют её уникальные функции, включая поддержку 4K при 60 FPS или до 120 FPS в разрешении 1440p в док-режиме, интеграцию GameChat и управление с помощью мыши, поддержку HD Rumble 2, GameShare и других особенностей.

Помимо демонстрации технического потенциала, разработчик обязан чётко описать, какую ценность его игра принесёт платформе, указав, какие именно функции будут задействованы, а также предоставить подробный план релиза. Кроме того, LynxByte Games подтвердила, что Nintendo Switch 2 будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.1. Хотя конкретный номер версии сейчас не так важен из-за модульной структуры технологии, ранее предполагалось, что консоль использует упрощённый вариант DLSS без прямого соответствия версиям, знакомым по ПК-играм. Подтверждение совместимости может оказаться интересным с технической точки зрения.
Nintendo Готовится отгрузить 20 миллионов Switch 2…
Компания Nintendo готовится к масштабному запуску портативной приставки Switch 2, и, как сообщает издание…
PlayStation 5 впервые опередила по онлайну PlayStation 4…
На ежегодной презентации для инвесторов компания Sony официально подтвердила важный для консольного бизне…
Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2…
Logitech стала первой компанией, официально подтвердившей, что практически все её веб-камеры совместимы с…
Консоль Xbox продаётся в три раза хуже PS5…
По информации от надёжного инсайдера, совокупные продажи Xbox Series S и X за всё время их присутствия на…
Разработчики до сих пор не получили девкиты Nintendo Switch …
После апрельского анонса Nintendo Switch 2 наблюдается явный дефицит новостей о сторонних играх для новой…
Sony отчиталась о доходах за год - они заметно выросли…
Вчера компания Sony официально опубликовала финансовый отчёт за фискальный год, который закончился 31 мар…
Apple TV нового поколения получит чип от iPhone 16…
Apple по-прежнему планирует выпустить новое поколение медиаплеера Apple TV — по последним данным, релиз м…
8BitDo представила необычный геймпад Pro 3…
Компания 8BitDo представила контроллер Pro 3 — первое обновление линейки Pro с 2021 года. В отличие от мн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor