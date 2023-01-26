Пользователь нашёл основную проблему DualSense Edge

Когда компания Sony впервые заявила, что у DualSense Edge будет немного меньшее время автономной работы, нежели у оригинального геймпада для PlayStation 5, многие геймеры обеспокоились данным вопросом, потому что и у оригинального геймпада автономность была не очень большой. Вскоре появились первые данные от инсайдеров, которые заявили, что у DualSense Edge действительно время работы от одного заряда батареи примерно на 30% меньше, чем у базового устройства ввода. А сегодня инсайдерам удалось разобрать DualSense Edge и посмотреть. почему же автономность уменьшилась — и ответ на самом деле крайне прост. Всё дело в том, что производитель просто уменьшил батарею, чтобы разместить внутри дополнительные элементы ввода.

Получается, что пользователь получает доступ к дополнительным кнопкам и лепесткам, но взамен платит длительностью работы от одной батареи. И здесь на самом деле заключается огромная проблема DualSense Edge. Дело в том, что если на деле вы получаете от силы 4 часа работы от батареи, то придётся покупать как минимум два геймпада для активных и длительных игровых сессий. При этом DualSense Edge стоит достаточно дорого, найти его в продаже не так уж просто, плюс это устройство больше для профессионалов, которые хотят больше точности в шутерах. Выходит, что штука слишком нишевая, чтобы кто-то покупал её для домашнего использования, но зачем вообще выпускать устройство, которое изначально не может привлечь внимание аудитории?
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