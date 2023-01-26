Пользователь нашёл основную проблему DualSense Edge…

Получается, что пользователь получает доступ к дополнительным кнопкам и лепесткам, но взамен платит длительностью работы от одной батареи. И здесь на самом деле заключается огромная проблема DualSense Edge. Дело в том, что если на деле вы получаете от силы 4 часа работы от батареи, то придётся покупать как минимум два геймпада для активных и длительных игровых сессий. При этом DualSense Edge стоит достаточно дорого, найти его в продаже не так уж просто, плюс это устройство больше для профессионалов, которые хотят больше точности в шутерах. Выходит, что штука слишком нишевая, чтобы кто-то покупал её для домашнего использования, но зачем вообще выпускать устройство, которое изначально не может привлечь внимание аудитории?