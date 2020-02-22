Пользователи PS4 и Xbox One в PUBG могут добавлять игроков в друзья

Новая функция Cross Party Play позволит игрокам PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One приглашать друзей на PlayStation 4, тем самым выходя на поле битвы вместе как группа. Для этого игроки теперь могут искать игроков на других платформах и добавлять их в список друзей. Игроки из списка друзей, играющие на другой платформе, могут быть распознаны по логотипу PlayStation или Xbox.

Эта опция приглашать друзей с другой платформы в ту же группу не принадлежит игрокам ПК. Неясно, произойдет ли это позже, учитывая значительную разницу между игрой в шутер с контроллером или комбинацией мыши и клавиатуры.

В прошлом году уже был представлен кросс-плей для Xbox One и PlayStation 4, но тогда было невозможно сформировать партию с игроками с другой консоли.