Пользователи из России могут приобрести ключи к играм Steam и Ubisoft на Фогейме

На Фогейме открылся новый раздел, в котором продаются ключи к популярным играм сторонних платформ. В данный момент у российских пользователей нет возможности покупать игры на платформах Steam и Ubisoft Connect. Но это не значит, что один из самых ожидаемых релизов этого года Elden Ring и другие классные игры пройдут мимо.

Получить игру максимально просто: нужно зайти в магазин в лаунчере или веб-версии Фогейма, выбрать нужное, оплатить, получить код и активировать его в аккаунте Steam или Ubisoft Connect. Пользователям доступна оплата со счёта Фогейм (рублями или бонусами), а также с помощью банковской карты, счёта мобильного телефона, систем Сбербанк Онлайн и ЮMoney.

Какие игры можно купить таким образом? Многие новые и известные — например, Elden Ring, которая вышла в феврале 2022 года и до сих пор находится в центре внимания мирового игрового сообщества. Это захватывающая action RPG в стиле фэнтези от известной японской студии FromSoftware, подарившей геймерам серию Dark Souls. Действие Elden Ring происходит в суровом открытом мире, где главному герою предстоит победить врагов, собрать осколки Кольца Элден, обрести силу и стать повелителем Междуземья. Для этого в игре есть огромное количество оружия, волшебных предметов и способов сражаться с противниками. Соавтором сценария Elden Ring стал Джордж Мартин — автор мирового бестселлера «Песнь Льда и Пламени».

Ещё одна игра — Resident Evil Village — последняя в культовой хоррор-серии, с реалистичной графикой и традиционно напряжённой сюжетной линией. Для любителей покрошить монстров в капусту есть ключ для Doom Eternal — последней версии легендарного шутера. Для пользователей доступна самая полная версия игры — Deluxe.

Конечно, это далеко не весь список игр, доступ к которым можно купить на Фогейме. В каталоге более двух десятков наименований в разнообразных жанрах: RPG, экшены, приключения, симуляторы, инди, платформеры, хорроры. Среди них как новинки (ELEX II, Beholder 3), так и просто популярные игры: Detroit: Become Human, Dark Souls III, Euro Truck Simulator 2, Rise of the Tomb Raider, Far Cry 5, Kingdom Come: Deliverance, Deathloop, Just Cause 4 и многие другие. Доступен также мультиплеерный шутер Tom Clancy's Rainbow Six: Осада. И это только начало: в будущем каталог игр станет ещё больше, а также планируется запуск различных акций и спецпредложений.