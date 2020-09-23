Пользователи по ошибке покупают Xbox One X

Вчера открылись предварительные заказы на консоль Xbox Series X, что привело к забавной ситуации — на многих крупных интернет-магазинах продажи Xbox One X выросли на сотни процентов. Оказалось, что потенциальные покупатели приставки просто по ошибке приобретали не ту консоль, которую хотели — если начать вводить в поиск Xbox, то первой приставкой в выдаче окажется именно Xbox One X. Вот ее и покупали геймеры, которые заходят в магазин. С другой стороны, если вы решили заказать приставку за несколько сотен долларов, то стоит потратить немного времени, чтобы прочитать хотя бы название продукта, который находится в корзине. Будем надеяться, что деньги покупателям вернут и приставки будут покупать немного внимательнее, чем сейчас.