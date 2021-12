Популярный онлайн-шутер PUBG: Battlegrounds станет бесплатным с 12 января и на консолях

Во время церемонии награждения The Game Awards 2021 компания KRAFTON подтвердила, что их игра Battle Royale - PUBG: Battlegrounds станет бесплатной с 12 января и на консолях. Когда PUBG: Battlegrounds станет бесплатной, будет запущено обновление премиум-аккаунта под названием Battlegrounds Plus, которое предоставит игрокам доступ к эксклюзивным внутриигровым функциям. Те, кто приобрел игру до перехода на бесплатную версию, получат набор PUBG - Special Commemorative Pack, который включает автоматическое обновление до Battlegrounds Plus, а также набор скинов для костюмов Battle-Hardened, игровые предметы и многое другое.