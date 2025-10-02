Порт Bloodborne на ПК получил крупный патч

Одновременно с релизом обновления разработчик представил видео, где подробно показаны изменения. Одним из самых заметных достижений остаются динамические тени, которые потребовали удаления предустановленного освещения и огромного объёма работы по его замене. Итог оказался полностью оправданным — картинка теперь ближе к более поздним проектам FromSoftware, где такая система освещения используется изначально. Поскольку культовый эксклюзив для PlayStation 4 так и не получил официального порта на ПК, мод Bloodborne PC Remaster работает исключительно через эмулятор ShadPS4, но геймеры всё равно крайне довольны тем, что им предоставляет разработчик. Ведь на данный момент хардкорный тайтл уже можно назвать вполне играбельным, а когда проект доберётся до версии 1.0, можно будет говорить о полноценном релизе.