Порт Bloodborne на ПК получил крупный патч

Проект Bloodborne PC Remaster на этой неделе получил очередное обновление, ещё больше улучшив визуальную переработку игры благодаря исправлениям и доработкам. Версия 0.89.6 устраняет ошибки, из-за которых некоторые объекты отображались в неправильном цвете или с некорректным освещением, добавляет новые элементы параллакса и правит баги, оставшиеся в прошлых сборках. Вместе с обновлением автор проекта под ником fromsoftserve выпустил новый пресет Reshade, в котором используется другой метод временного сглаживания, по его словам, лучше подходящий игре. Скачать и саму сборку, и новый пресет можно на сайте Nexus Mods.

Одновременно с релизом обновления разработчик представил видео, где подробно показаны изменения. Одним из самых заметных достижений остаются динамические тени, которые потребовали удаления предустановленного освещения и огромного объёма работы по его замене. Итог оказался полностью оправданным — картинка теперь ближе к более поздним проектам FromSoftware, где такая система освещения используется изначально. Поскольку культовый эксклюзив для PlayStation 4 так и не получил официального порта на ПК, мод Bloodborne PC Remaster работает исключительно через эмулятор ShadPS4, но геймеры всё равно крайне довольны тем, что им предоставляет разработчик. Ведь на данный момент хардкорный тайтл уже можно назвать вполне играбельным, а когда проект доберётся до версии 1.0, можно будет говорить о полноценном релизе.