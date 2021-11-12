Портативная беспроводная Bluetooth-колонка Witalogy

Портативная акустическая система Witalogy была создана, чтобы предоставить пользователям превосходное качество звука, оснащена вуфером на 30 Вт, высококачественной беспроводной сети Bluetooth с открытой перегородкой. Динамик отличается прозрачным дизайном, который, по словам создателей, отражает его «кристально чистый звук».

Вам понравится минималистичное и простое управление. Просто подключитесь через Bluetooth 5.1 Audio Apt-X HD к Bluetooth вашего телефона, и вы получите невероятно чистый, насыщенный звук, который ошеломит друзей и прохожих. Высококачественный 3-канальный аудиоусилитель класса D обеспечивает большую громкость с большим запасом по громкости и нулевым искажением. Высокоэффективная прозрачная конструкция с открытой перегородкой с двумя динамиками с алюминиевым диффузором мощностью 15 Вт, обеспечивает чистые и просторные высокие и средние частоты, а низкочастотный динамик мощностью 30 Вт в жестком алюминиевом корпусе обеспечивает глубокие и точные низкие частоты. Наслаждайтесь многоцветной светодиодной подсветкой WITALOGY. Система освещения, которая наполняет ваше пространство настроением и творческой энергией.

Наслаждайтесь многоцветной светодиодной подсветкой WITALOGY. Система освещения, которая наполняет ваше пространство настроением и творческой энергией. Просто установите цвет, интенсивность и режим, который вам больше нравится.