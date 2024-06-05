Портативная игровая консоль Zotac Zone оценена в $800

Компания Zotac официально представила портативную игровую приставку Zotac Zone, которая появится в продаже в сентябре по цене в 800 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой Radeon 780M и максимальным TDP 28 Вт, 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, слотом M.2 2280 для накопителя PCIe 4.0 x4 вместимостью от 512 ГБ, корпусом с габаритами 310:135:40 мм и массой 700 граммов, стиками и курками с датчиками Холла, предустановленной операционной системой Windows 11 Home Edition и батареей ёмкостью 48,5 Втч.

Портативная консоль ASUS ROG Ally X получит ёмкую АКБ…
Сетевые источники поделились первыми подробностями о портативной игровой приставке ASUS ROG Ally X, релиз…
Xbox теперь будет производить не только Microsoft…
Любой, кто следит за современным рынком видеокарт, знает, что крупные компании вроде AMD или NVIDIA хотя …
Sony прекратила производство PS VR2…
Согласно отчёту информационного издания Bloomberg, компания Sony официально приостановила производство но…
Игры для PS5 Pro получат специальную метку…
Согласно документам, которые получило информационное издание InsiderGaming вчера вечером, компания Sony б…
Nintendo Switch 2 не получит 4К при 60 FPS…
Если верить информации сразу нескольких инсайдеров, новая портативная консоль Nintendo Switch 2 может обе…
Портативная консоль AOKZOE A2 Ultra появилась в продаже …
Компания AOKZOE выпустила в продажу на домашнем китайском рынке портативную игровую консоль A2 Ultra, кот…
Представлена портативная консоль MSI Claw 8 AI Plus …
Компания MSI показала на выставке Computex 2024 портативную игровую консоль Claw 8 AI Plus, которая основ…
Представлена портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X…
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью ROG Ally X, которая оценена в 80…
Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510
Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550
Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада. Обзор DOBE TP5-05102Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада. Обзор DOBE TP5-05102
Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-102Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-102
Охлаждающая подставка с зарядкой для дисковой PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1511EОхлаждающая подставка с зарядкой для дисковой PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1511E
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor