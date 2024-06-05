Портативная игровая консоль Zotac Zone оценена в $800

Компания Zotac официально представила портативную игровую приставку Zotac Zone, которая появится в продаже в сентябре по цене в 800 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графикой Radeon 780M и максимальным TDP 28 Вт, 7-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, слотом M.2 2280 для накопителя PCIe 4.0 x4 вместимостью от 512 ГБ, корпусом с габаритами 310:135:40 мм и массой 700 граммов, стиками и курками с датчиками Холла, предустановленной операционной системой Windows 11 Home Edition и батареей ёмкостью 48,5 Втч.