Портативная консоль Creoqode Lyra+ оснащена процессором Broadcom BCM2711 Arm

На рынке портативных консолей появилась новая модель под названием Creoqode Lyra+. Консоль оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем QLED IPS и платформой Raspberry Pi Compute Module 4 с процессором Broadcom BCM2711 Arm с частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4-3200 МГц. В новинке реализована поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Для хранения данных используется карта памяти microSD на 32 Гб.

Creoqode Lyra+ оснастят аккумулятором на 6000 мАч, заявлена поддержка игровых сервисов Google Stadia и Xbox Cloud Gaming, также можно будет транслировать контент с Xbox, PlayStation или ПК на консоль. Портативная консоль оценена в 380 долларов.
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