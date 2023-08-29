Портативная консоль Lenovo Legion Go получит огромный экран

В сети появились подробности о портативной игровой приставке Lenovo Legion Go, которая еще не была представлена официально. Итак, устройство оснастят 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen Z1, 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 97% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 500 кд/м2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, батареей ёмкостью 49,2 Втч, корпусом с размерами 299:131:41 мм и массой 854 грамма. Предполагается, что консоль появится в продаже уже 1 сентября по цене от 800 евро.

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