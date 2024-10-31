Портативная консоль OneXFly F1 Pro получила 144-Гц OLED-экран

Компания One-Netbook пополнила ассортимент портативных игровых приставок моделью OneXFly F1 Pro, одной из особенностей которой стал семидюймовый OLED-экран с кадровой частотой 144 Гц. Новинку также оснастили версиями с восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8840U (графический ускоритель Radeon 780M), десятиядерным Ryzen AI 9 365 (графика Radeon 880M) и двенадцатиядерным Ryzen AI 9 HX 370 (iGPU Radeon 890M), корпусом массой 589 граммов, двумя стереодинамиками Harman и RGB-подсветкой, посредством которой можно подписать консоль своим именем. Остальные характеристики и цены производитель пока не раскрывает. Старт продаж ожидается в скором времени.