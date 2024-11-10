Портативная консоль OneXplayer OneXFly F1 Pro оценена в $1100

Компания OneXplayer пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью OneXFly F1 Pro, которая основана на 10-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 365 и 12-ядерном Ryzen AI 9 HX 370, каждый из которых комплектуется производительной графикой Radeon 890M.

Новинку оснастили от 32 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 1 ТБ до 2 ТБ, 7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, двумя интерфейсами USB4, батареей ёмкостью 48,5 Втч и массой 600 граммов. Базовая конфигурация с Ryzen AI 9 365, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ стоит 1100 долларов, а вариант с Ryzen AI 9 HX 370 и тем же объемом памяти – 1340 долларов. Наконец, топовая версия с 12-ядерным APU, 64 ГБ «оперативки» и 2 ТБ на SSD обойдется в 1700 долларов. Стоит отметить, что даже базовая версия намного дороже популярных консолей Steam Deck и ASUS ROG Ally X.