Портативная консоль Retroid Pocket 3+ оценена в $150 Сетевые источники сообщили о выходе портативной игровой приставки Retroid Pocket 3+, которая похожа на культовую PSP. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T618 с графическим адаптером Mali-G52 MC2, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карт памяти microSD, 4,7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1334:750 пикселей и яркостью 450 нит, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, предустановленной ОС Android 11, 2-Вт динамиками, интерфейсом HDMI, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Цена консоли в рамках предварительного заказа составляет 150 долларов. Сетевые источники сообщили о выходе портативной игровой приставки Retroid Pocket 3+, которая похожа на культовую PSP. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T618 с графическим адаптером Mali-G52 MC2, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, слотом для карт памяти microSD, 4,7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1334:750 пикселей и яркостью 450 нит, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, предустановленной ОС Android 11, 2-Вт динамиками, интерфейсом HDMI, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Цена консоли в рамках предварительного заказа составляет 150 долларов. ц Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 09:24 . Продукт - Retroid Pocket 3+

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