Портативная консоль Retropie на базе Raspberry Pi CM4 Retro Lite

Энтузиасты Raspberry Pi планируют создать портативную консоль Retro Lite CM4. В качестве процессора консоль будет использовать чип Raspberry Pi Compute Module 4, он будет оснащен 5,5-дюймовым ЖК-экраном IPS и мощной батареей емкостью 4000 мАч.

CM4 Retro Lite - это, по сути, Pi 4, который прошел хорошо задокументированное тестирование производительности для эмуляции игр. Так что практически все, вплоть до Dreamcast и PSP на полной скорости с разгоном, будет работать хорошо. Но игры от консолей например GameCube и Wii, не подойдут, придется подождать более поздней версии Pi или использовать что-то вроде Moonlight для потоковой передачи с ПК.

Планируемые функции Retropie:
  • 5,5-дюймовый ЖК-экран IPS (параллельный интерфейс)
  • Джойстики с двумя переключателями
  • Стереодинамики
  • Кнопки и панель управления из литого пластика
  • Корпус из анодированного алюминия
  • Изготовленный на заказ медный радиатор и вентилятор
  • Raspberry Pi CM4
  • Печатная плата AIO, включая arduino для входа управления, управление батареей, повышающий преобразователь подсветки и аудиоусилитель
  • USB C Зарядка и передача данных
  • Внешний выход HDMI
  • Аккумулятор 4000 мАч

Комментарии и отзывы Raspberry Pi CM4 Retro Lite
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