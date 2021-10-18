Портативная консоль Retropie на базе Raspberry Pi CM4 Retro Lite

Энтузиасты Raspberry Pi планируют создать портативную консоль Retro Lite CM4. В качестве процессора консоль будет использовать чип Raspberry Pi Compute Module 4, он будет оснащен 5,5-дюймовым ЖК-экраном IPS и мощной батареей емкостью 4000 мАч.

CM4 Retro Lite - это, по сути, Pi 4, который прошел хорошо задокументированное тестирование производительности для эмуляции игр. Так что практически все, вплоть до Dreamcast и PSP на полной скорости с разгоном, будет работать хорошо. Но игры от консолей например GameCube и Wii, не подойдут, придется подождать более поздней версии Pi или использовать что-то вроде Moonlight для потоковой передачи с ПК.