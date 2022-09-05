Портативная приставка Logitech G Cloud получит Full HD экран

В сети появились изображения и подробности о портативной игровой консоли Logitech G Cloud, которая еще не была представлена официально. Устройству прочат наличие 6,9-дюймового дисплея с разрешением Full HD, восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618, 4 ГБ оперативной памяти, поддержки Wi-Fi 5, слота для карт памяти microSD, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, предустановленной кастомизированной Android 11, которая будет обновлена до Android 12. Напомним, что приставка создается совместно с игровым гигантом Tencent Games.