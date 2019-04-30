Портативная ретро консоль Evercade со сменными мультиигровыми картриджами

Evercade - это новая портативная консоль с уникальными мультиигровыми ретро-картриджами от ведущих издателей игр и консольных платформ.

Устройство выполнено в белом цвете с красными полями и имеет типичную аппаратную настройку кнопок. Подключение к Интернету не требуется, а 4,3-дюймовый экран питается от перезаряжаемой батареи, которая обеспечивает до 4-5 часов игры. Также есть возможность подключения к телевизору через HDMI.

Первый картридж будет включать в себя 20 классических игр Atari, в том числе сороконожку, Tempest и Missile Command. Компания стремится расширить библиотеку игр, которые будут доступны для портативной консоли, с акцентом на классику 8-битных и 16-битных игровых эпох. Цены на консоль с одним картриджем начинаются от $ 79,99, а премиум версия, которая включает сразу три картриджа, будет стоить $ 99,99.