Портативная версия PlayStation 6 будет довольно мощной

В подкасте Broken Silicon от Moore’s Law is Dead разработчик Брайан Химскерк из Massive Damage прокомментировал слухи о грядущих системах Sony. По его словам, портативная консоль не станет сдерживающим фактором для стационарной версии, так как мы живём в эпоху «постразрешения», когда качество картинки всё больше определяется апскейлингом. Так, Street Fighter 6 на Nintendo Switch 2 выглядит лучше, чем на Xbox Series S, благодаря технологии NVIDIA DLSS, несмотря на более низкое разрешение. При переносе игр с домашней консоли на портативную версии достаточно подстраивать разрешение, а не снижать графические настройки, что проще для разработчиков. Тем более, что технологии вроде PSSR и AMD FSR 4 стремительно прогрессируют.

Даже если разница в мощности между PlayStation 6 и портативкой окажется больше, чем предполагают утечки, это не будет повторением ситуации с Xbox Series X и Xbox Series S. Всё упирается в долю рынка — у Sony она огромная, а у Microsoft никогда не было возможности выставить Series S в качестве «базовой консоли» для разработчиков. В случае Sony портативка сможет занять эту нишу гораздо легче. Куда более серьёзным фактором, по мнению Химскерка, станут именно ПК-порты. Сегодня все игры для PlayStation создаются с учётом будущего выхода на ПК, а это значит, что разработчики обязаны учитывать множество конфигураций, в том числе системы со слабыми видеокартами прошлых поколений и медленными накопителями. Это усложнит процесс разработки.
