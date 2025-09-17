Портативная версия PlayStation 6 будет довольно мощной

Даже если разница в мощности между PlayStation 6 и портативкой окажется больше, чем предполагают утечки, это не будет повторением ситуации с Xbox Series X и Xbox Series S. Всё упирается в долю рынка — у Sony она огромная, а у Microsoft никогда не было возможности выставить Series S в качестве «базовой консоли» для разработчиков. В случае Sony портативка сможет занять эту нишу гораздо легче. Куда более серьёзным фактором, по мнению Химскерка, станут именно ПК-порты. Сегодня все игры для PlayStation создаются с учётом будущего выхода на ПК, а это значит, что разработчики обязаны учитывать множество конфигураций, в том числе системы со слабыми видеокартами прошлых поколений и медленными накопителями. Это усложнит процесс разработки.