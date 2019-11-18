Портативный 11,6-дюймовый дисплей за $105 - BlitzWolf BW-PCM1

BlitzWolf BW-PC1 - это недорогой портативный 11,6-дюймовый Full HD дисплей у, которого нет батареи, поэтому его нужно подключить к источнику питания.

Он поддерживает до 350 нит яркости и поддерживает 72-процентную цветовую гамму NTSC. Дисплей изготовлен из алюминия и поставляется с чехлом-подставкой.

Гаджет оснащен двумя мини-портами HDMI 1.4, которые можно использовать для подключения дисплея к ноутбуку или другому устройству для многоэкранного использования. Также есть USB Type-C для питания, аудиоразъем 3,5 мм и пульт дистанционного управления. Новинка можно приобрести за $ 105.