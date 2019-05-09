Портативный творческий планшет для профессионалов - Wacom Intuos Pro Small

Компания Wacom анонсировала новый Intuos Pro Small для своей линейки перьевых и графических планшетов, предлагая пользователям меньшую и более портативную опцию, чем существующие устройства. Чертежное устройство имеет 8 192 уровня давления и предназначен для имитации опыта рисования пером на бумаге.

Планшет меньше, чем предыдущие модели, но имеет большую активную область размером 10,6 х 6,7 дюйма с активной площадью 6,3 х 3,9 дюйма. Он подключается по беспроводной связи через Bluetooth к компьютерам Mac и ПК. Также есть возможность подключения через USB-C, когда вам нужно зарядить планшет. Он поставляется с Pro Pen 2 (который не требует зарядки, как и все ручки Wacom) и совместим с Pro Pen 3D и Pro Pen Slim , которые были выпущены ранее в этом году. Все три размера планшетов Intuos Pro оснащены сенсорными клавишами TouchRing для настройки размеров кисти, ползунков и градиентов - плюс шесть кнопок ExpressKey, по сравнению с восемью на моделях Medium и Large, для быстрого запуска ярлыков без необходимости касаться клавиатуры вашего компьютера.

Тонкие планшеты также имеют прочный анодированный алюминиевый задний корпус и поставляются с настольной подставкой для ручек, содержащей 10 сменных наконечников. Доступный сейчас Wacom Intuos Pro Small стоит около $ 250.