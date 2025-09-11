Портативную консоль Ayn Odin 3 оценили в 300 долларов

Компания Ayn объявила о выпуске портативной консоли Odin 3, которая базируется на 3-нанометровой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц. Новинка также характеризуется от 8 ГБ до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, от 128 ГБ (UFS 3.1) до 1024 ГБ (UFS 4.0) флеш-памяти, 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 650 нит и технологией Black Frame Insertion, аналоговыми стиками, курками на эффекте Холла, заменяемыми кнопками ABXY, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, 3,5-мм гнездом для наушников и пятью расцветками корпуса.