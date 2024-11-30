Портативную консоль MSI Claw 7 AI+ оценили в 800 долларов

Компания MSI представила портативную игровую консоль Claw 7 AI+, которая появится в продаже в декабре по цене в 800 долларов. Новинка характеризуется 8-ядерным чипом Intel Core Ultra 7 258V с максимальной частотой 4,8 ГГц и графическим адаптером Arc 140V (производительность на уровне Radeon 780M) и нейронным движком на 47 TOPS, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ, двумя портами USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, модулями беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 56 Втч.