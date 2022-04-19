PowerColor RX 6650XT Hellhound оснащена памятью GDDR6 со скоростью 17,5 Гбит/с

Раскрыты характеристики и изображения видеокарты PowerColor RX 6650XT Hellhound. С точки зрения дизайна графический процессор такой же, как и его предшественник RX 6600XT, без каких-либо изменений в решении для охлаждения графического процессора. Все изменения, которыми обладает эта новая модель, касаются печатной платы графического процессора и его ядра графического процессора. По сравнению с памятью 16 Гбит/с, которую использовал его предшественник, память RX 6650 XT на 9,3% быстрее. Это должно помочь RX 6650 XT меньше ограничивать пропускную способность при рабочих нагрузках с интенсивным использованием памяти.

Видеокарта PowerColor RX 6650XT Hellhound имеет 8 ГБ памяти с максимальной пропускной способностью до 280 Гбит/с. Заявленный рекомендуемый блок питания от производителя составляет 600 Вт. Для питания карты потребуется 8-контактный разъем питания GPU.