PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil выглядит шикарно

Официально представлена новая видеокарта PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil, которая создавалась специально для тех геймеров, которые хотят собрать внутри корпуса кастомную систему жидкостного охлаждения. На видеокарте имеются разъемы для подключения шланг от системы охлаждения, что позволит вам включить видеокарту в общую систему охлаждения. Это очень интересное решение, чтобы не тратить лишние силы и средства на переработку видеокарты из обычной в систему с СЖО. Вы просто купили такое решение, поставили его в материнскую плату, подключили шланги и все, можно спокойно запускать систему и играть или работать с хорошим охлаждением. Стоимость видеокарты составляет 600 долларов, что вполне адекватно в этой ситуации.