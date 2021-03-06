PowerColor дразнит видеокарту Radeon RX 6700 XT Hellhound

После официального анонса AMD Radeon RX 6700, PowerColor показала дизайн своей новой линейки видеокарт Hellhound. Radeon RX 6700 XT Hellhound - это отход от обычной философии дизайна PowerColor. Производитель выбрал светло-синий оттенок, на металлической пластине изображен логотип серии с RGB-подсветкой. PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound использует двойной 8-контактный разъем питания, а не конфигурацию 8+6, как у эталонной модели.

Как уже известно, Radeon RX 6700 XT будет оснащаться графическим процессором Navi 22 XT. На борту доступно 12 ГБ видеопамяти GDDR6 c 192-битным интерфейсом. Серия поддерживает все новейшие технологии AMD.

Более точная информация о PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound появится позднее.