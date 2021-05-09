PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6700 XT HellHound Spectral White

PowerColor представила видеокарту Radeon RX 6700 XT HellHound в исполнении Spectral White. Модель идеально подходит для энтузиастов собирающих белые игровые системы.

Видеокарта выполнена в белом стиле, от кожуха, печатной платы, платы ввода-вывода, задней панели до светодиодной подсветки. Подсветку можно отключить с помощью переключателя. Для обеспечения низких температур видеокарта оснащена конструкцией с тремя вентиляторами.

Радиатор имеет никелированные тепловые трубки и основание из того же материала. Radeon RX 6700 XT HellHound Spectral White оснащена 8 + 2 фазным VRM с DrMOS, качественными полимерными конденсаторами и двумя 8-контактными разъемами PCI-E для питания.

Белая металлическая пластина с логотипом HellHound обеспечивает пассивное охлаждение, а также предотвращает изгиб платы.

На борту 12 ГБ видеопамяти. Игровая частота составляет 2424 МГц, частота в разгоне 2581 МГц. Видеокарта занимает 2,5 слота. Рекомендации по блоку питания 650 Вт. Длина карты 305 мм.

Доступность и стоимость PowerColor Radeon RX 6700 XT HellHound Spectral White не раскрыты.
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