PowerColor представила видеокарту с водоблоком Liquid Devil RX 6900 XT ULTIMATE

PowerColor представила видеокарту серии Liquid Devil RX 6900 XT ULTIMATE. Модель отличается встроенным водоблоком, который полностью покрывает плату. Водоблок был разработан компанией EK Water Blocks.

PowerColor Liquid Devil RX 6900 XT имеет 14 + 2 фазную систему питания VRM, а для питания используется три 8-контактных разъема питания PCIe. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди. Охлаждающая жидкость проходит по каналам и охлаждает все важные компоненты видеокарты. Крышка выполнена из акрила со встроенные RGB-светодиодами.

В комплектацию входит охлаждающая жидкость CryoFuel. Задняя пластина имеет матовую поверхность с логотипом Liquid Devil. Оценена видеокарта в 2499,99 долларов и поступит в продажу с середины апреля.
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