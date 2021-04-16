PowerColor представила видеокарту с водоблоком Liquid Devil RX 6900 XT ULTIMATE

PowerColor Liquid Devil RX 6900 XT имеет 14 + 2 фазную систему питания VRM, а для питания используется три 8-контактных разъема питания PCIe. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди. Охлаждающая жидкость проходит по каналам и охлаждает все важные компоненты видеокарты. Крышка выполнена из акрила со встроенные RGB-светодиодами.
В комплектацию входит охлаждающая жидкость CryoFuel. Задняя пластина имеет матовую поверхность с логотипом Liquid Devil. Оценена видеокарта в 2499,99 долларов и поступит в продажу с середины апреля.