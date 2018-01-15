PowerColor выпускает новую видеокарту Red Dragon Radeon RX 560

PowerColor выпускает новую версию Radeon RX 560 для масс. В составе серии «Красный Дракон» эта видеокарта оснащена 1024 потоковыми процессорами, 128-битным интерфейсом памяти, базовым тактовыми частотами 1176 МГц и 4 ГБ памяти GDDR5 с частотой 7000 МГц.Используя технологию Radeon Chill - динамически настраивает частоту кадров в соответствии с движением в игре и разумно снижает потребление энергии, Radeon RX 560 оснащен двухслотовой системой охлаждения с одним вентилятором и имеет 1x DVI-D, 1x HDMI и 1x DisplayPort.

PowerColor Radeon RX 560 начнет поставки в этом месяце за 14 000 иен (около 126 долларов США).