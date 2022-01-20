PowerColor запускает серию видеокарт Radeon RX 6500 XT

Корпорация TUL, ведущий инновационный производитель графических карт AMD с 1997 года, сегодня объявила о выпуске линейки Radeon RX 6500 XT. Новейшие видеокарты построены на игровой архитектуре AMD RDNA2 и предназначены для того, чтобы сделать невероятные игровые возможности с разрешением 1080p для популярных игр AAA и киберспортивных игр доступными для большего числа геймеров.

У каждого геймера разные потребности, и PowerColor предлагает свои видеокарты Radeon RX 6500 XT в конфигурациях с двумя и одним вентилятором для тех, кто хочет собрать игровой ПК с малым форм-фактором. Благодаря высокоэффективному охлаждению и технологии PowerColor Mute Fan, видеокарты PowerColor Radeon RX 6500 XT не нагреваются и работают тихо, что идеально подходит для тех, кто хочет играть не отвлекаясь.

Новые графические карты PowerColor оснащены технологией AMD Infinity Cache, которая обеспечивает высокую пропускную способность при низком энергопотреблении и низкой задержке. Этот глобальный кэш виден всему графическому ядру, фиксируя временное повторное использование и обеспечивая мгновенный доступ к данным.

Высокопроизводительные игры с высокой скоростью отклика выводятся на новый уровень благодаря технологии AMD Radeon Anti-Lag, которая значительно сокращает время отклика ввода-вывода. Технология AMD Radeon Boost обеспечивает повышение производительности во время игровых сценариев с быстрым движением за счет динамического уменьшения разрешения изображения или изменения скорости затенения для разных областей кадра. Новые видеокарты еще больше улучшают игровой процесс благодаря поддержке новейшей технологии HDMI 2.1 VRR, а также технологии AMD FreeSync для плавной игры без задержек на дисплеях, сертифицированных по технологии AMD FreeSync.

В упаковке графических карт PowerColor Radeon RX 6500 XT используются только материалы, сертифицированные FSC, что является частью обязательства PowerColor по продвижению отрасли к более экологичному миру.

Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 6500 XT
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