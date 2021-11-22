Правительство России усиливает контроль крипторынка…

Раскрывая планы по установке автоматизированных систем отслеживания для обработки больших объемов данных, Егоров сказал, что «неотслеживаемая» ссылка, которая делает уникальное криптопространство, станет отслеживаемым - это лишь вопрос времени. В настоящее время не отслеживаемые по своей природе, криптовалюты представляют собой децентрализованную систему цифровых финансов, в которой записи ведутся с использованием криптографии, а не какого-либо банка или физического посредника. С 1 января 2021 года криптовалюты были объявлены «разрешенными» в России, но не для использования в качестве обмена товаров и услуг. Согласно отчету Forbes, россияне могут добывать, торговать и хранить криптовалюты, но использование их в качестве способа оплаты может загнать людей за решетку.