Правительство России усиливает контроль крипторынка

Рынок криптовалют находится под пристальным вниманием в России, поскольку правительство пытается помешать людям уклоняться от уплаты налогов, используя эти не отслеживаемые криптовалюты. Во время интервью глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия, которое криптовалюты могут оказать на национальную казну, если не будут должным образом отслеживаться. По словам Егорова, эти децентрализованные крипто-токены способны вызвать «значительную эрозию» налоговой базы России. В настоящее время FNS изучает способы реагирования на уклонение от уплаты налогов на криптовалюту.

Раскрывая планы по установке автоматизированных систем отслеживания для обработки больших объемов данных, Егоров сказал, что «неотслеживаемая» ссылка, которая делает уникальное криптопространство, станет отслеживаемым - это лишь вопрос времени. В настоящее время не отслеживаемые по своей природе, криптовалюты представляют собой децентрализованную систему цифровых финансов, в которой записи ведутся с использованием криптографии, а не какого-либо банка или физического посредника. С 1 января 2021 года криптовалюты были объявлены «разрешенными» в России, но не для использования в качестве обмена товаров и услуг. Согласно отчету Forbes, россияне могут добывать, торговать и хранить криптовалюты, но использование их в качестве способа оплаты может загнать людей за решетку.
Комментарии и отзывы Криптовалюта
Huawei поделилась планами по развитию экосистемы в России…
Huawei поделилась планами по развитию экосистемы в РоссииВ Москве состоялась конференция Huawei Developer Day, в рамках которой представители Huawei рассказали о …
Роскомнадзор хочет наложить на Google штраф в размере до 240…
Роскомнадзор хочет наложить на Google штраф в размере до 240Роскомнадзор наложил на Google штрафы на общую сумму 32,5 миллиона рублей (458 000 долларов) за то, что о…
Xiaomi открыла собственный сервисный центр в столице…
Xiaomi открыла собственный сервисный центр в столицеXiaomi уже не первый год находится в числе лидеров на российском рынке смартфонов. Однако до сих пор у ко…
Правительство России усиливает контроль крипторынка…
Правительство России усиливает контроль крипторынкаРынок криптовалют находится под пристальным вниманием в России, поскольку правительство пытается помешать…
Xiaomi открыла собственный сервисный центр в столицеXiaomi открыла собственный сервисный центр в столице
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor