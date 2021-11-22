Правительство России усиливает контроль крипторынка

Рынок криптовалют находится под пристальным вниманием в России, поскольку правительство пытается помешать людям уклоняться от уплаты налогов, используя эти не отслеживаемые криптовалюты. Во время интервью глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров выразил обеспокоенность по поводу негативного воздействия, которое криптовалюты могут оказать на национальную казну, если не будут должным образом отслеживаться. По словам Егорова, эти децентрализованные крипто-токены способны вызвать «значительную эрозию» налоговой базы России. В настоящее время FNS изучает способы реагирования на уклонение от уплаты налогов на криптовалюту.

Раскрывая планы по установке автоматизированных систем отслеживания для обработки больших объемов данных, Егоров сказал, что «неотслеживаемая» ссылка, которая делает уникальное криптопространство, станет отслеживаемым - это лишь вопрос времени. В настоящее время не отслеживаемые по своей природе, криптовалюты представляют собой децентрализованную систему цифровых финансов, в которой записи ведутся с использованием криптографии, а не какого-либо банка или физического посредника. С 1 января 2021 года криптовалюты были объявлены «разрешенными» в России, но не для использования в качестве обмена товаров и услуг. Согласно отчету Forbes, россияне могут добывать, торговать и хранить криптовалюты, но использование их в качестве способа оплаты может загнать людей за решетку.