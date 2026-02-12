Праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных от Dreame

С 11 по 23 февраля 2026 года бренд Dreame устраивает праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных. На флагманские устройства для дома и личного ухода предоставляются скидки до 30 000 ₽. Выгодное предложение доступно как в фирменных магазинах Dreame, так и у официальных розничных партнёров. В список участников акции входят роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, телевизоры и приборы для ухода за волосами. Этот праздничный период станет отличной возможностью приобрести премиальную технику по привлекательным ценам.

  • Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete - флагман оснащён уникальной системой преодоления препятствий, которая позволяет роботу не застревать на порогах до 4,2 см и двухуровневых препятствиях до 6 см, адаптивная система навигации позволяет заезжать под низкую мебель от 89 мм, а система HyperStream не даёт прервать уборку даже спутывающимся волосам. Цена со скидкой: 109 990 ₽
    • .
  • Робот-пылесос Dreame H14 Dual - объединяет в одном устройстве пять функций: сухую уборку, мытьё полов, чистку ковров, уборку мягкой мебели и обработку труднодоступных зон. Цена со скидкой: 57 990 ₽.
  • Беспроводной пылесос Dreame Z20 - Цена со скидкой: 39 990 ₽.
  • Телевизор Dreame K100 - создан для комфортного и безопасного просмотра благодаря комплексной системе защиты зрения. Цена со скидкой: 52 990 ₽.
  • Фен Dreame Miracle Pro - Цена со скидкой: 31 990 ₽.
  • Dreame AirStyle Pro - многофункциональный стайлер для укладки волос «7 в 1», который сочетает мощь фена с технологиями профессиональных приборов для укладки. Цена со скидкой: 32 990 ₽.
На CES 2026 представили робота, способного выбраться из басс…
Компания Mammotion, наиболее известная своими роботами-газонокосилками, готовится вывести на рынок роботи…
Представлены стиральные машины и флагманская HARPER HWMD 141…
HARPER выпускает новую линейку стиральных машин, флагманом которой стала модель HWMD 14106 IS. Она объеди…
Холодильники Samsung можно закрывать голосовой командой…
Компания Samsung в рамках очередного обновления линейки умных холодильников Family Hub добавила функцию, …
Xiaomi представила водонагреватель с ИИ на борту…
Сегодня компания Xiaomi запустила в Китае новый водонагреватель Mijia Smart Gas Water Heater 2 Zero Cold …
Аккумуляторные батареи Tesla неожиданно начали гореть…
Автомобильный производитель Tesla расширяет отзыв аккумуляторных модулей Powerwall 2, который стартовал в…
Бренд Tineco выводит линейку моющих пылесосов на рынок Росси…
Компания Tineco, специализирующаяся на бытовой технике, объявила о выходе на российский рынок с серией ум…
Новые пылесосы Roborock не будут застревать во время уборки…
Новые роботы-пылесосы Roborock стали заметно самостоятельнее и реже нуждаются в помощи пользователя при з…
Умный фен Dreame Pilot 20, робот-пылесос Dreame X60 Max Ultr…
Сегодня на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2026 компания Dreame Technology представила свою инте…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor