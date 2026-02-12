Праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных от Dreame

С 11 по 23 февраля 2026 года бренд Dreame устраивает праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных. На флагманские устройства для дома и личного ухода предоставляются скидки до 30 000 ₽. Выгодное предложение доступно как в фирменных магазинах Dreame, так и у официальных розничных партнёров. В список участников акции входят роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, телевизоры и приборы для ухода за волосами. Этот праздничный период станет отличной возможностью приобрести премиальную технику по привлекательным ценам.