Праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных от Dreame

С 11 по 23 февраля 2026 года бренд Dreame устраивает праздничную акцию в честь Дня всех влюбленных. На флагманские устройства для дома и личного ухода предоставляются скидки до 30 000 ₽. Выгодное предложение доступно как в фирменных магазинах Dreame, так и у официальных розничных партнёров. В список участников акции входят роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, телевизоры и приборы для ухода за волосами. Этот праздничный период станет отличной возможностью приобрести премиальную технику по привлекательным ценам.
- Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete - флагман оснащён уникальной системой преодоления препятствий, которая позволяет роботу не застревать на порогах до 4,2 см и двухуровневых препятствиях до 6 см, адаптивная система навигации позволяет заезжать под низкую мебель от 89 мм, а система HyperStream не даёт прервать уборку даже спутывающимся волосам. Цена со скидкой: 109 990 ₽.
- Робот-пылесос Dreame H14 Dual - объединяет в одном устройстве пять функций: сухую уборку, мытьё полов, чистку ковров, уборку мягкой мебели и обработку труднодоступных зон. Цена со скидкой: 57 990 ₽.
- Беспроводной пылесос Dreame Z20 - Цена со скидкой: 39 990 ₽.
- Телевизор Dreame K100 - создан для комфортного и безопасного просмотра благодаря комплексной системе защиты зрения. Цена со скидкой: 52 990 ₽.
- Фен Dreame Miracle Pro - Цена со скидкой: 31 990 ₽.
- Dreame AirStyle Pro - многофункциональный стайлер для укладки волос «7 в 1», который сочетает мощь фена с технологиями профессиональных приборов для укладки. Цена со скидкой: 32 990 ₽.