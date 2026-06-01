Представлен 100-дюймовый проектор Acer HL6820GTV

Компания Acer пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью HL6820GTV, которая появится в европейской продаже в третьем квартале этого года по цене в 1400 евро. Новинка характеризуется 0,47-дюймовой DMD-матрицей с разрешением 3840:2160 точек, лазерным источником света с яркостью до 4000 ANSI люмен или 3200 ANSI люмен в режиме экономии, сроком службы лазера от 20000 до 30000 часов, динамической контрастностью 3500000:1, поддержкой цветовой гаммы Rec.709, геймерским режимом с разрешением Full HD, кадровой частотой 240 Гц и задержкой ввода 1 мс, поддержкой VRR с частотой до 144 Гц, двумя интерфейсами HDMI 2.1, защитой от пыли в соответствии со степенью IP5X, массой 3,4 кг и проекцией 100-дюймового изображения с дистанции 2,5 метра.

