Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316

Телевизоры сейчас не ограничиваются только выводом эфирной сетки телевизионных каналов, на первый план выходят стриминговые сервисы, просмотр фильмов и сериалов самостоятельно загружаемых из сети. Большая часть моделей уже изначально поддерживает эти возможности, но все еще хватает устройств, работающих без операционной системы или уже с устаревшими версиями на борту. Тестируемая сегодня ТВ-приставка Смотрёшка SB-316 позволяет расширить возможности даже старых телевизоров, превратив в мультимедийный комбайн.

Комплектация

Поставляется в коробке из окрашенного в ярко-желтый цвет картона. На внутренней стороне описание сценариев эксплуатации и технические характеристики.

Комплект включает гарантийный талон и руководство пользователя, блок питания, RCA-кабель, пульт ДУ с батарейки, HDMI-кабель, патч-корд.

Внешний вид

Выполнена приставка в компактном корпусе, который легко будет спрятать даже за небольшим телевизором или разметить снизу. В основе пластик преимущественно с матовым покрытием и декоративной вставкой из глянца. Нанесен логотип бренда.

На основании четыре угловые прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности. Нанесена наклейка с техническими данными. Разъемы распределены по двум граням. На одной из них гнездо питания, HDMI, RJ-45, SPDIF и AV-OUT. Система поддерживает проводное и беспроводное подключение к сети. Выводить изображение можно через HDMI или AV-OUT, оба кабеля изначально идут в комплекте. Как итог возможно использование и со старыми и с современными телевизорами.

На другой грани слот для карты памяти microSD и два USB-разъема. К ним можно подключать внешний диск или аксессуары. Рекомендуем рассмотреть использование с беспроводной клавиатурой и мышкой, подобные комплекты мы неоднократно рассматривали, работают они по Bluetooth или через USB-передатчик, так проще набирать текст.

Хотя в комплекте со Смотрёшка SB-316 идет пульт ДУ. Он лучше подходит для базового управления с выбором каналов, изменения громкости и переключения между каналами или файлами.

Подключение и настройка

Работает на базе платформы Amlogic S905W2 с Cortex A35 и GPU Mali-G31 MP2. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт под операционную систему и хранение данных. На момент тестирования работала платформа на базе Android 11. Установка дополнительных приложений ограничена.После подключения ТВ-приставки к телевизору необходимо провести стартовую настройку. Первым шагом идет сопряжение с комплектным пультом ДУ. Этот шаг и все последующие сопровождаются наглядными подсказками.

Далее подключаем по Wi-Fi или кабелю к сети.

Нас встречает стартовый экран Смотрешка. Здесь потребуется провести авторизацию с помощью телефона. Доступно создание нескольких профилей на одной приставке, отдельный для детей и защищенный для взрослых.

Ознакомительно можно выбрать один из четырех тарифных планов от 199 рублей до 1999 рублей. Стартовый включает эфирную сетку и 232 каналов с возможностью записи эфира. А максимальный уже 404 канала и целый набор дополнительных стриминговых сервисов.

Интерфейс

В настройках можно выбрать предпочтительные сервисы, вариант оформления главное экрана и общие технические параметры.

Интерфейс у Смотрёшка SB-316 характерный для Smart TV. Это набор иконок для быстрого доступа к ключевым платформам и плитки с рекомендуемыми фильмами и сериалами с разных сервисов. Все интуитивно понятно, разобраться с работой и структурой меню не составит проблем.

Контента тут очень много, хватает новинок и ранее вышедших тайтлов. Для удобства несколько вариантов сортировки с рекомендациями на основе рейтингов и предпочтений самого пользователя.

В зависимости от тарифа будет доступно от 232 до 404 телеканалов с возможностью записи эфира и просмотра архива за 2 недели. Тут также есть подробная сортировка по типу, среди привычных тематик есть отдельные с 4К и HD-качеством изображения. Из полезного каналы можно перематывать, не тратя время на просмотр рекламы.

Много детского контента, причем тут есть возможность отдельно создать профиль для детей и им не будет выходить взрослый контент.

В максимальный тариф входят сериалы с Амедиатеки. Есть и другие популярные в России платформы. Смотреть, не пересмотреть.

При выводе фильмов и сериалов они запускаются быстро, воспроизведение идет без видимых зависаний. Установленное тут железо справляется с запуском любого контента.

Смотреть можно не только на ТВ-приставке, но и установить приложение Смотрешка на смартфоны, планшеты и другие ТВ-приставки. До 5 устройств могут синхронизировать прогресс просмотра, начали дома, завершили по пути на работу.

Итоги

Смотрёшка SB-316 – недорогая ТВ-приставка, работающая со стриминговой платформой Смотрешка. Набор актуальных интерфейсов, компактные габариты, пульт ДУ в комплекте, гибкая тарифная сетка, стабильная работа при выводе 4К и HD-контента. Не устроить может отсутствие возможности установки APK-файлов.