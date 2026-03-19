Новые сериалы с высоким рейтингом для просмотра в свободное время

Выбор хорошего сериала — задача не из простых: хочется, чтобы история захватила с первых минут, актеры радовали игрой, а впечатления остались надолго. Чтобы облегчить вам поиски, в этой статье собрана подборка, в которую вошли 10 новых сериалов с высоким рейтингом.



сериал «Больница Питт», 2025 - …

Время Счастливых (2026)

драма, комедия, 18+

Сериал рассказывает историю семьи Счастливых. С самого начала семейная жизнь Марины и Ивана полна надежд и радужных планов, но со временем все меняется. Герои сериала «Время Счастливых» проходят через многие трудности, от распада СССР и суровых 90-х, когда Иван вынужден оставить науку, а Марина зарабатывать на рынке, до более стабильных времен.

Рыцарь Семи Королевств (2026)

фэнтези, боевик, драма, 18+

Сериал переносит зрителей в Вестерос примерно за сто лет до эпохи Дейенерис Таргариен и рассказывает историю странствующего рыцаря Дункана Высокого, который после смерти наставника отправляется на турнир, и неожиданно берет в оруженосцы мальчика по прозвищу Эгг.

Путешествие на солнце и обратно (2025)

драма, криминал, 18+

В центре сюжета сериала «Путешествие на солнце и обратно» юный Руслан, сын опытного шулера и афериста. В 9 лет он попадает на свадьбу сына крупного криминального авторитета, где он влюбляется в невесту. Эта встреча становится отправной точкой для обета, который он дает себе: найти ее, во что бы то ни стало.

Хирург (2025)

триллер, 18+

Сюжет о талантливом хирурге-трансплантологе Сергее Коваленко, который совершает побег из тюрьмы. Теперь ему нужно найти и отомстить тем, кто его подставил. Сериал погружает зрителей в мрачный мир нелегальной торговли органами. За фасадом элитной клиники скрывается подпольный центр, где проводятся незаконные операции.

Клиника (2026)

комедия, драма, 18+

Продолжение культового медицинского ситкома начала 2000-х, в котором мы снова увидим Джей Ди, Тёрка, Эллиот, Карлу и доктора Перри в больнице «Святое сердце».

Этерна (2025)

фэнтези, 16+

Сериал переносит нас в мир Кэртианы, где королевством Талиг правит династия Олларов, пришедшая к власти путем свержения короля. Ричард Окделл отправляется на обучение в школу унаров, но постоянно сталкивается с клеймом "сына предателя". Параллельно этому, законный наследник престола, Альдо Ракан, находится в изгнании под опекой Робера Эпинэ — верного сторонника Окделлов.

Киностудия (2025)

комедия, 18+

Мэтт Ремик получает долгожданное повышение и становится главой кинокомпании, которая переживает не лучшие времена. Сериал в юмористической манере показывает все этапы создания фильмов: от зарождения идей и поиска сценариев до кастингов, съемок и продвижения.

Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш (2025)

детектив, 16+

В этом сезоне главные герои сталкиваются с чередой загадочных убийств, связанных с государственной лотереей «Мослото». Жертвами становятся люди, которые выиграли крупные суммы. Изначально это выглядит как ограбления, но вскоре становится понятно, что за преступлениями стоит нечто большее.

Чужие деньги (2025)

криминал, драма, 18+

В центре сюжета два абсолютно разных человека, поразительно похожих друг на друга: Алексей Воронов и Юра Афанасьев. Воронов, чувствуя, что за ним ведется охота и планируя залечь на дно, решает провернуть хитрую аферу: он находит Юру, своего двойника, чтобы "подсадить" его на свое место и свалить на него все проблемы. Однако планы Воронова рушатся самым неожиданным образом: он сам становится жертвой криминальных разборок.



кадр из сериала «Время Счастливых», 2026

Больница Питт (2025 - …)

драма, 18+

Сериал «Больница Питт» - это медицинская драма, которая рассказывает о жизни и напряженной работе сотрудников в больнице Питтсбурга. Новый уже вышедший сериал с высоким рейтингом и большим количеством положительных отзывов.

Гангстерленд (2025)

драма, криминал, 18+

Сюжет сериала разворачивается в современном Лондоне и фокусируется на двух могущественных преступных семьях – Харриганах и Стивенсонах. Между ними существует хрупкое перемирие, но за кулисами идет постоянная борьба за власть и влияние.