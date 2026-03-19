Новые сериалы с высоким рейтингом для просмотра в свободное время

Выбор хорошего сериала — задача не из простых: хочется, чтобы история захватила с первых минут, актеры радовали игрой, а впечатления остались надолго. Чтобы облегчить вам поиски, в этой статье собрана подборка, в которую вошли 10 новых сериалов с высоким рейтингом.
сериал «Больница Питт», 2025 - …
драма, комедия, 18+
Сериал рассказывает историю семьи Счастливых. С самого начала семейная жизнь Марины и Ивана полна надежд и радужных планов, но со временем все меняется. Герои сериала «Время Счастливых» проходят через многие трудности, от распада СССР и суровых 90-х, когда Иван вынужден оставить науку, а Марина зарабатывать на рынке, до более стабильных времен.
фэнтези, боевик, драма, 18+
Сериал переносит зрителей в Вестерос примерно за сто лет до эпохи Дейенерис Таргариен и рассказывает историю странствующего рыцаря Дункана Высокого, который после смерти наставника отправляется на турнир, и неожиданно берет в оруженосцы мальчика по прозвищу Эгг.
драма, криминал, 18+
В центре сюжета сериала «Путешествие на солнце и обратно» юный Руслан, сын опытного шулера и афериста. В 9 лет он попадает на свадьбу сына крупного криминального авторитета, где он влюбляется в невесту. Эта встреча становится отправной точкой для обета, который он дает себе: найти ее, во что бы то ни стало.
триллер, 18+
Сюжет о талантливом хирурге-трансплантологе Сергее Коваленко, который совершает побег из тюрьмы. Теперь ему нужно найти и отомстить тем, кто его подставил. Сериал погружает зрителей в мрачный мир нелегальной торговли органами. За фасадом элитной клиники скрывается подпольный центр, где проводятся незаконные операции.
комедия, драма, 18+
Продолжение культового медицинского ситкома начала 2000-х, в котором мы снова увидим Джей Ди, Тёрка, Эллиот, Карлу и доктора Перри в больнице «Святое сердце».
фэнтези, 16+
Сериал переносит нас в мир Кэртианы, где королевством Талиг правит династия Олларов, пришедшая к власти путем свержения короля. Ричард Окделл отправляется на обучение в школу унаров, но постоянно сталкивается с клеймом "сына предателя". Параллельно этому, законный наследник престола, Альдо Ракан, находится в изгнании под опекой Робера Эпинэ — верного сторонника Окделлов.
комедия, 18+
Мэтт Ремик получает долгожданное повышение и становится главой кинокомпании, которая переживает не лучшие времена. Сериал в юмористической манере показывает все этапы создания фильмов: от зарождения идей и поиска сценариев до кастингов, съемок и продвижения.
детектив, 16+
В этом сезоне главные герои сталкиваются с чередой загадочных убийств, связанных с государственной лотереей «Мослото». Жертвами становятся люди, которые выиграли крупные суммы. Изначально это выглядит как ограбления, но вскоре становится понятно, что за преступлениями стоит нечто большее.
криминал, драма, 18+
В центре сюжета два абсолютно разных человека, поразительно похожих друг на друга: Алексей Воронов и Юра Афанасьев. Воронов, чувствуя, что за ним ведется охота и планируя залечь на дно, решает провернуть хитрую аферу: он находит Юру, своего двойника, чтобы "подсадить" его на свое место и свалить на него все проблемы. Однако планы Воронова рушатся самым неожиданным образом: он сам становится жертвой криминальных разборок.
драма, 18+
Сериал «Больница Питт» - это медицинская драма, которая рассказывает о жизни и напряженной работе сотрудников в больнице Питтсбурга. Новый уже вышедший сериал с высоким рейтингом и большим количеством положительных отзывов.
драма, криминал, 18+
Сюжет сериала разворачивается в современном Лондоне и фокусируется на двух могущественных преступных семьях – Харриганах и Стивенсонах. Между ними существует хрупкое перемирие, но за кулисами идет постоянная борьба за власть и влияние.