QLED — отличная технология, которая позволяет получить более приятную картинку, которая хоть и уступает OLED, но сильно лучше, чем простой LED. И постепенно она приходит и в средний сегмент. Яндекс не стали исключением и добавили QLED модели в серию базовых телевизоров под названием ТВ Станция Бейсик QLED, который приехал к нам на обзор. Разобрались, чем он хорош за свои деньги.

Комплектация

Так как модель базовая, то комплект поставки и дизайн упаковки соответствующие. Телевизор поставляется в картонной коробке, на которой указано название модели, её диагональ и ключевые особенности. Внутри только самое необходимое: телевизор, пара ножек, винты для их крепления, провод питания, инструкция и пульт с парой батареек.

Внешний вид

В качестве материала корпуса используется пластик, его сложно назвать каким-то выдающимся классным, да это в общем-то и не нужно, как никак это ТВ, а не смартфон. Он приятный на ощупь и ощущается достаточно прочно. Качество сборки также на высоте: ничего не люфтит и не скрипит, а зазоров не видно.

Дизайн новинки неброский и лаконичный, повторяет всё то, что мы ранее видели в базовых моделях 2025 года. Это неплохо, хотя может понравиться не всем, так как ТВ Станции Бейсик QLED выглядит «обычно». Рамки вокруг дисплея узкие, да и корпус толстым не назвать — всего 83 мм без учёта ножек, а внизу — небольшой подбородок с компактным блоком управления.

Здесь разместились механическая кнопка питания, четыре микрофона для голосового управления с помощью Алисы, их физический выключатель и светодиодный индикатор состояния. Благодаря этому сразу понятно, что телевизор умный.

С тыльной стороны корпус немного выпуклый, так как по центру установлена плата с интерфейсными разъёмами. Все порты расположены справа (если смотреть на экран), а среди разъёмов Яндекс предусмотрели пару USB версии 2.0, Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, чего для 4K будет достаточно, 3,5-мм Jack и оптический выход S/PDIF для подключения внешней акустики, три HDMI 2.1 с поддержкой 4К 60 Гц и ARC.

По опыту скажем, что провода лучше подключать сразу, особенно если будете вешать ТВ на настенный кронштейн (крепление VESA 400×300) без возможности его выноса вперед. Когда телевизор будет инсталлирован, сделать это будет неудобно.Впрочем, так как это современный ТВ, из проводов скорее всего потребуется только HDMI: к Сети можно подключиться по Wi-Fi, а внешнюю акустику можно законнектить по Bluetooth 5.1 с поддержкой BLE, если это потребуется. Кроме того, телевизор совместим с протоколом Matter over Wi-Fi, поэтому его можно использовать как часть экосистемы умного дома для управления аксессуарами с этим протоколом.

Однако за неделю использования у меня ни разу не появилось желание подключить домашнюю 2.1 систему, что удивительно. Внутри установлена пара динамиков общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Они хорошо настроены, так как Яндекс неплохие специалисты в области звука (колонки Станция тому пример). При воспроизведении фильмов акцент сделан на средних и низких частотах, поэтому речь звучит чисто и громко, а спецэффекты её практически не перебивают.

Безусловно если сравнить со Станцией Макс, то новинка ей проиграет, но если оценивать этот звук «в вакууме», то он и правда хорош. Звук радует объемом, проработанностью верхних и средних частот, хорошим уровнем детализации. . Басов, возможно, хотелось бы чуть больше, но учитывая отсутствие сабвуфера, Станция Бейсик QLED звучит более чем достойно.

Экран

Самое интересное в новинке — дисплей. Яндекс предлагает на выбор 4 размера экранов — 43, 50, 55 и 65 дюймов. Решение очень правильное, так как есть аудитория, кому не нужны 50 дюймов. Конечно, хотелось бы видеть и 75-дюймовую модель, но это всё же прерогатива топовых моделей компании. У нас же на обзоре оказалась версия на 65 дюймов.

В качестве дисплея используется QLED панель, основанная на VA матрице с квантовыми точками для большей яркости и цветовым охватом DCI-P3 до 93%. За подсветку здесь отвечает технология KSF QLED с Direct LED, однако локального затемнения здесь нет, поэтому регулировать отдельные зоны подсветки ТВ не может. Такая схема реализации заметно уступает OLED моделям по качеству цветопередачи, особенно по глубине чёрного цвета, но это всё равно лучше чем базовые LCD-модели. Настолько лучше, что к своему неплохому телевизору с аналогичной диагональю и VA матрицей после обзора возвращаться не хотелось.

То есть как итог новинка отображает контрастное изображение с достаточно глубоким чёрным цветом, но без избытка и местами с нюансами. Яркость при этом высокая — до 450 нит типичное значение для 50–65 дюймовых моделей и 350 нит для 43-дюймовой версии. Это хорошие показатели, поэтому более крупные моделей днём даже не требуют закрытия штор, а вот для «компактного друга» солнечным днём шторы лучше прикрыть, так как экран может слепнуть. Разрешение изображения, уже ставшее классическим — 4К с частотой обновления 60 Гц.

Первое включение и тесты

Перед началом работы телевизора нужно войти в свою учётную запись Яндекс и настроить устройство согласно подсказкам. После запуска, «ТВ Станция Про» встречает обновлённым интерфейсом YaOS X и несколькими новыми функциями.

Одно из главных нововведений — режим «Ночной сеанс», который делает просмотр фильмов и сериалов в темноте комфортнее. Он смещает цвета к более тёплым оттенкам и минимизирует синий свет, выравнивает громкость, чтобы избежать резкого увеличение громкости, а также адаптирует яркость под количество света в комнате. Удивительно полезная и удобная функция, если любите засыпать под работающий YouTube, VK видео или сериал на Кинопоиск.

И так как это умный телевизор, то здесь реализована глубокая интеграция с AI и Алисой, возможности которых стали ещё шире. Помимо привычных функций по запуску приложений, включения музыки и регулировки громкости, в Яндекс улучшили рекомендации, — и это заметно. Телевизор стал лучше предлагать фильмы и сериалы, исходя из ранее выставленных оценок.

Однако ключевой апдейт коснулся геймеров. Яндекс реализовали AI-ассистент, который помогает при прохождении игр. Он может подсказать с тактикой прохождения миссии или помочь разобраться с навигацией по открытому мир. Работает ассистент с последними поколениями PlayStation, Xbox и Switch. Справляется со своей задачей хорошо и, по сути, это полезный инструмент для не хардкорных геймеров. Так что если для вас игры — средство отдыха наравне с кино, а не вторая работа, то такой ассистент будет плюсом.

Итоги

Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED — удачная модель внутри портфеля компании. Это сбалансированный телевизор-колонка с ворохом фишек, качественным QLED дисплеем и приятным звуком. Он очень умный и как будто бы больше всего заточен под аудиторию 16–45 лет: это те, кто половину или всю жизнь со смартфоном, прекрасно понимает, как работает Алиса и сможет реализовать её потенциал в рамках ТВ. Однако по качеству картинки он всё же уступает OLED моделям, питать надежды, что вы получите «как OLED, только в два раза дешевле» — не стоит. А тем, кто захочет максимального «вау‑эффекта» от картинки и звука, стоит обратить внимание на ТВ Станцию Про MiniLED — но уже в заметно более высокой ценовой нише.