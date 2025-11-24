Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED

65 дюймов – это оптимальный размер для современного телевизора. В гостиной обычной квартиры или частного дома такая диагональ обеспечит яркие впечатления от просмотра, не перегружая собой пространство. Универсальность этого формата, подходящего для разных сценариев использования, подтверждает и мировая статистика: 65-дюймовые модели сейчас являются одними из самых востребованных. Именно эту золотую середину в сочетании с передовыми технологиями предлагает новинка этого года – Toshiba 65Z770RE.

Телевизор отличается минималистичным дизайном и поставляется с устойчивыми ножками, что позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA.

Toshiba 65Z770RE создан для того, чтобы стать центральным элементом домашней развлекательной системы. Он сочетает элегантный дизайн с мощной начинкой, предлагая высочайшее качество изображения и звука, что делает его отличным выбором как для геймеров, так и для любителей кино. Технология подсветки MiniLED обеспечивает точную цветопередачу и высокую контрастность изображения, позволяющую получить целую палитру эмоций и не упустить ни единой детали при просмотре любимого сериала, фильма или во время игры. Глубина черного впечатляет настолько, что может соперничать с более дорогими OLED-моделями. Телевизор поддерживает разрешение 4K Ultra HD (3840x2160) и обладает пиковой яркостью до 1000 нит, обеспечивая кристально четкую и яркую картинку даже в хорошо освещенных помещениях.

Технология Total HDR Solution отвечает за точное декодирование HDR-контента, а автонастройка яркости адаптирует изображение к условиям освещения. Новая интеллектуальная платформа REGZA AI самостоятельно регулирует цвет, глубину и четкость, а функция AI 4K Clarity устраняет шумы и масштабирует контент до 4K. Также в телевизоре реализована функция Toshiba Full Array Local Dimming, которая повышает контрастность, управляя яркостью в отдельных зонах экрана. Благодаря этому световые и теневые участки изображения становятся более объемными, буквально оживая на глазах.

Toshiba 65Z770RE обладает высокой частотой обновления 165 Гц, которая гарантирует плавность картинки и полностью исключает разрывы кадров. Это преимущество особенно заметно в динамичных сценах фильмов и во время гейминга. Встроенные игровые режимы Game Deck и Game Mode Pro обеспечивают эффектный и плавный геймплей за счет оптимизированной цветокоррекции и детальной настройки параметров изображения. Специально для геймеров реализована поддержка AMD FreeSync Premium и ALLM, которые синхронизируют частоту обновления с видеокартой и автоматически активируют игровой режим.

Toshiba 65Z770RE представляет собой универсальный центр развлечений, обеспечивающий совместимость с различными устройствами и источниками контента. Модель оснащена полным набором актуальных проводных и беспроводных интерфейсов, включая поддержку современных стандартов подключения: Wi-Fi 6E, HDMI с eARC, Bluetooth 5.3 и WiSA SoundSend. Интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой VRR способен передавать видеопоток частотой до 120 Гц при подключении игровых консолей PlayStation и Xbox, а при подключении к ПК демонстрируют еще более высокую частоту кадров.

Продвинутая акустическая система телевизора включает два тыловых динамика по 15 Вт, два боковых динамика по 5 Вт и 20-ваттный сабвуфер. При этом «на борту» есть несколько интеллектуальных функций улучшения звука. В первую очередь это системы REGZA Power Audio PRO и REGZA AI Sound, которые оптимизируют звук в режиме реального времени, а REGZA Power Audio Extreme придает ему объем с учетом размеров помещения, в котором происходит воспроизведение контента.

Телевизор построен на базе собственной платформы REGZA AI Engine ZRI Gen3, которая при помощи машинного обучения оптимизирует изображение «на лету», учитывая внешнюю освещенность. Разрешение 4K Ultra HD в сочетании с технологией MiniLED обеспечивает высокую яркость и реалистичную цветопередачу. Модель обладает функциональностью Smart TV и легко встраивается в систему умного дома. Управлять телевизором можно с пульта, со смартфона или с помощью голосовых команд.

Операционная система VIDAA U9 предлагает пользователю понятный интерфейс, обширную библиотеку контента и высокий уровень безопасности пользовательских данных. Она используется многими брендами, выпускающими умные устройства, и гарантирует регулярные обновления в течение восьми лет.

Телевизор Toshiba 65Z770RE – отличный выбор для тех, кто ценит качество изображения на большом экране. Он идеально подойдет как требовательным киноманам, так и геймерам, оценившим его продвинутые возможности.
