55-дюймовый телевизор Toshiba Z670SP оценили в 695 долларов

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Z670SP, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, технологией QLED Color для расширенного цветового охвата, поддержкой Dolby Vision, процессором REGZA Engine ZRi, фронтальными динамиками, технологиями REGZA Power Audio+ и Eilex Prism, а также поддержкой Dolby Atmos. Цена 55-дюймовой версии на дебютном индийском рынке составляет 65 тысяч рупий или эквивалент 695 долларов. Когда телевизоры выйдут на других рынках, пока не сообщается.

Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 …
Компания Xiaomi объявила о скором выходе на международный рынок телевизоров серии TV S Mini LED 2026, в к…
Представлен 100-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max 2026…
Компания Redmi объявила о выпуске телевизоров серии Redmi TV Max, в которую вошли модели с диагональю 100…
Представлены телевизоры Samsung The Frame 2026…
Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент телевизоров серия The Frame Pro и The Frame 2026 года,…
Samsung подала в суд на TCL из-за QLED-технологии…
Германия стала ареной очередного судебного противостояния технологических гигантов — компания Samsung Ele…
Представлены телевизоры TCL C7L…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7L, в которую вошли модели на базе матриц CSOT HVA…
65-дюймовый телевизор Kodak IconiK Series Mini LED оценили в…
Компания Kodak пополнила ассортимент телевизоров серии Kodak IconiK Series Mini LED 65-дюймовой моделью, …
Новые телевизоры HYUNDAI на Google TV…
Новая линейка телевизоров HYUNDAI, работающая на базе операционной системы Google TV, создана, чтобы подн…
Телевизоры TCL RM9L RGB Mini LED выпустили в России …
Компания TCL выпустила в России флагманские телевизоры RM9L RGB Mini LED, которые основаны на панелях WHV…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
