55-дюймовый телевизор Toshiba Z670SP оценили в 695 долларов

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Z670SP, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, технологией QLED Color для расширенного цветового охвата, поддержкой Dolby Vision, процессором REGZA Engine ZRi, фронтальными динамиками, технологиями REGZA Power Audio+ и Eilex Prism, а также поддержкой Dolby Atmos. Цена 55-дюймовой версии на дебютном индийском рынке составляет 65 тысяч рупий или эквивалент 695 долларов. Когда телевизоры выйдут на других рынках, пока не сообщается.