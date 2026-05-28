Представлены телевизоры Sony BRAVIA 9 II и BRAVIA 7 II

Компания Sony объявила о выпуске серий флагманских телевизоров BRAVIA 9 II и BRAVIA 7 II, главной особенностью которых является фирменная технология RGB Backlight Master Drive Pro. Она обеспечивает самый большой цветовой охват в истории домашних телевизоров Sony и самую точную цветопередачу в любых условиях. Также сообщается о независимо управляемых RGB-светодиодах, технологии X-Wide Angle Pro, поддержке RGB Triluminos Max и Luminance Booster Pro, антибликовом покрытии Immersive Black Screen Pro, операционной системе Google TV с интеграцией с Gemini AI, поддержке Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced, полноразмерных динамиках с технологией Voice Zoom 3 на базе искусственного интеллекта и системе Acoustic Multi-Audio+ с направленными верхними твитерами. BRAVIA 9 II состоит из моделей диагональю 65, 75, 85 и 115 дюймов, а в серию BRAVIA 7 II вошли модели от 50 до 98 дюймов. Старшая серия оценена от 3600 до 31000 долларов, а младшая – от 1600 до 9000 долларов.

