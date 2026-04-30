Представлены проекторы Xgimi Mira 4K и 4K Pro

Компания Xgimi пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделями Mira 4K и MIRA 4K Pro, которые оценены в 950 и 1170 долларов соответственно. Новинка также характеризуется яркостью 2000 и 3000 ISO-люмен соответственно, проекцией изображения диагональю 100 дюймов с расстояния 19 см, 0,39-дюймовым DMD-чипом, нативным разрешением 4K с обработкой входящего сигнала в разрешении 2K и 4K, алгоритмами AI-SR, AI-PQ и AI-HDR для повышения четкости, корректировки цвета и улучшения динамического диапазона, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи Delta E менее 1, звуковой системой мощностью 36 Вт с настройкой от Harman Kardon и поддержкой Dolby Audio и DTS:X, процессором MediaTek, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также автоматической настройкой изображения, обходом препятствий и адаптацией под цвет стен.