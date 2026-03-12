Представлен лазерный 4K-проектор JMGO N3 Ultimate

Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных проекторов флагманской моделью N3 Ultimate, которая имеет разрешение 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка характеризуется выводом картинки диагональю до 300 дюймов, поддержкой стандартом HDR10 и Dolby Vision, оптической системой MALC 5.0 с красным, зелёным и синим лазерами, яркостью 5800 ISO люмен, нативной контрастностью 20000:1, динамической контрастностью 3000000:1, 110% охватом цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи Delta E около 0,7, обработкой изображения на базе ИИ, функцией сканирования помещения для автоматической подстройки, оптическим приближением с проекционным отношением 0,88–1,7:1 для создания 100-дюймовой картинки с дистанции 1,9 м, предустановленной ОС Google TV 5.0, акустикой мощностью 12,5 Вт, а также игровым режимом в разрешении 1080p с переменной кадровой частотой до 240 Гц и задержкой 1 мс. Цена проектора составила 3200 долларов.