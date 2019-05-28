Представлен 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 третьего поколения

На мероприятии Computex 2019, генеральный директор AMD Лиза Су представила процессоры Ryzen третьего поколения, которые также являются первыми в мире 7-нанометровыми процессорами для настольных ПК. Его жемчужиной является 12-ядерный / 24-ниточный Ryzen 9 3900X за 499 долларов. Если вам интересно, почему это так важно, то это потому, что он идет в ногу с 12-ядерным процессором Intel i9-9920X, который продается по цене около 1189 долларов. Более того, AMD заявляет, что тепловая мощность его чипа составляет 105 Вт, по сравнению с гораздо менее эффективным TDP от 165 Вт от Intel. Ryzen 9 3900X говорит о более широкой философии AMD: она хочет победить Intel, когда речь заходит о производительности, стоимости и эффективности.

Все чипы AMD 3-го поколения Ryzen будут иметь новую архитектуру Zen 2, основанную на чипсетах, которая обеспечит повышение производительности на 15% во всех приложениях. Они также удвоят производительность с плавающей запятой и удвоят кэш по сравнению с последними процессорами. 3900X имеет базовую / повышенную скорость 3,68 ГГц / 4,6 ГГц и общий кэш-память 70 МБ. Компания заявляет, что она превосходит конкурирующий чип Intel на 16 процентов в рендеринге Blender. И если вы ищете что-то, что то по бюджетнее i9-9900K, то в замен вы можете приобрести потребительский чип для ПК, Ryzen 7 3800X стоимостью 399 долларов, это восьмиядерный / 16-потоковый чип с тактовой частотой 3,9 ГГц / 4,5 ГГц.

Завершает новое семейство процессоров Ryzen 5 3600, шестиядерный / 12-ниточный чип, который будет продаваться всего за 199 долларов. Также, доплатив 50 долларов вы можете приобрести Ryzen 5 3600X, который имеет более высокое TDP в 95 Вт и более высокую базовую и тактовую частоты на 200 МГц. Все новые процессоры Ryzen будут поддерживать PCIe 4.0, который обеспечит скорость хранения примерно на 42 процента выше, чем PCIe 3.0. Это немного поможет в будущем при проверке чипов, так как это станет стандартом выбора для будущих высококачественных видеокарт и накопителей nVME. Уже 7 июля вы сможете приобрести процессоры AMD третьего поколения Ryzen.