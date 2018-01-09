Представлен Windows-планшет Lenovo MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon

Компания Lenovo представила планшет MiiX 630, который пополнил линейку Always Connected PC (всегда подключенный ПК) – ноутбуков и гибридных планшетов с ARM-процессором Snapdragon и полноценной операционной системой Windows 10. Новинку оснастили 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1280 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835, до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ, съемной клавиатурой с подсветкой, инфракрасной камерой для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, портом USB Type-C, слотом для карт SD, а также для micro-SIM. Габариты планшета равны 293:210:7 мм, а вес с клавиатурой – 1,37 кг.