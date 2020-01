Представлен be quiet! Dark Power Pro 12 на CES 2020

Dark Power Pro 12 – первый блок питания be quiet! с сертификацией 80 PLUS Titanium и эффективностью до 94.9%. Dark Power Pro 12 имеет полностью цифровую регулировку мощности и является первым блоком питания от be quiet! с подобной технологией. Запатентованный бескаркасный 135-мм вентилятор Silent Wings с воронкообразным воздухозаборником гарантирует надежное и бесшумное охлаждение высококачественных компонентов БП.

Корпус Dark Power Pro 12 выполнен из высококачественного алюминия, кабели имеют индивидуальную оплетку, а срок гарантии увеличен до 10 лет. Dark Power Pro 12 мощностью 1200 и 1500 Вт будет представлен в феврале 2020 года.